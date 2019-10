Cristiano Ronaldo & Bonucci: notte horror

SZCZESNY 5,5

Ci mette una pezza sull'ex nerazzurro Joao Mario, non può nulla sulla ribattuta di Miranchuk. Poco tranquillo.

CUADRADO 6,5

Impreciso nei primi minuti del match. Nella ripresa è una spina nel fianco per la difesa russa.

BONUCCI 5

Stranamente apatico. Erroraccio nell'azione del gol della Lokomotiv, accusa il colpo e non si riprende. Imbarazzato.

DE LIGT 5,5

Altra sbavatura importante. Perde il duello areo che vale il vantaggio ospite. Tende a esagerare e si perde in un bicchier d'acqua. Spaesato.

ALEX SANDRO 6,5

Un paio di chiusure vitali. Viene silenziato nelle sue sgroppate offensive. Cresce nella ripresa. Suo il tiro che genera il raddoppio di Dybala.

KHEDIRA 5

Tanto rumore per nulla. Cerca, invano, di dare un punto di riferimento in mezzo al campo. Gli inserimenti sono prevedibili (3' st Higuain 6,5: chiamato, a gran voce, a salvare la patria, ci va vicino).

PJANIC 6

Un solo guizzo da campione (sprecato da Dybala). Perde troppo tempo a protestare. Meno fenomeno del solito.

MATUIDI 5,5

Fa il suo onesto lavoro di interdizione e nient'altro. Rischia la frittata, perdendo una palla da ultimo uomo (19' st Rabiot 6: impegno lodevole).

BENTANCUR 7

Mossa a sorpresa di Sarri. Svaria su tutto il fronte offensivo, mettendosi a disposizione dei compagni. Inesauribile stantuffo.

DYBALA 8,5

Esce il suo nome dal sorteggio delle punte. Sbaglia l'impossibile ma, alla fine, è sua la doppietta che salva la Juventus. Imperiale (36' st Bernardeschi ng).

CRISTIANO RONALDO 5

Serata da dimenticare, niente divertimento. Ostinato nel calciare punizioni a lui non congeniali. Sbaglia tutto. Re frustrato.

SARRI 6

Sorpreso dall'atteggiamento difensivista della Lokomotiv Mosca. Eppure, era prevedibile. Dybala gli evita domande imbarazzanti.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA