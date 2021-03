Crisi Juve: sotto accusa anche Paratici

Timothy Ormezzano

Il conto del flop contro il Porto lo avevano pagato Cristiano Ronaldo e Pirlo. Dopo il clamoroso ko contro il Benevento nell'occhio del ciclone finiscono anche gli alti comandi della Juventus. Il loro primo errore è stato quello di ascoltare troppo i senatori (e i tifosi), che hanno chiesto e ottenuto l'esonero di Sarri. Sostituirlo con l'inesperto Pirlo - amico prima ancora che allenatore dei vari Buffon, Bonucci e Chiellini - ha creato confusione sui ruoli nella catena di comando. L'altro sbaglio è stato allestire un organico molto costoso (circa 200 milioni investiti su giocatori deludenti, al netto di Chiesa) ma incompleto. Soprattutto a centrocampo, dove la ristrutturazione di Paratici non ha funzionato. Arthur, colpevole dell'errore costato la sconfitta contro il Benevento, non vale certo 72 milioni più bonus. Ramsey c'è ma non si vede, se non in infermeria. Rabiot è un eterno incompiuto. E McKennie è in fase calante. Insomma, tra gli imputati c'è anche l'uomo-mercato Paratici, il cui rinnovo del contratto in scadenza sembrava cosa fatta, mentre ora sarebbe in standby.

Ieri intanto la Juve ha smentito la notizia di un summit infuocato alla Continassa, a cui avrebbe partecipato in videoconferenza anche John Elkann. Ma l'aria è comunque molto tesa. La posizione di Pirlo è meno stabile di prima, ma non è previsto un esonero a stagione in corso. A bocce ferme si valuteranno i profili di Simone Inzaghi e Gasperini, mentre un ritorno di Allegri sarebbe incompatibile con la presenza di Paratici e Nedved. Pirlo, che ha nuovamente dribblato l'autocritica gettando le responsabilità addosso alla squadra, è chiamato a vincere la Coppa Italia e a qualificarsi in Champions: un mancato ingresso nell'Europa che conta avrebbe riscontri pesantissimi su un bilancio già in profondo rosso. Ma non è detto che tagliando questi due traguardi la sua conferma sarà garantita.

Il primo e per ora unico bianconero intervenuto sui social è stato Dybala: «Adesso più che mai, dobbiamo essere uniti. Non vedo l'ora di tornare dopo la sosta. Siamo la Juve». Altre parole arriveranno probabilmente da qualcuno dei 12 juventini convocati dalle nazionali.

Martedì 23 Marzo 2021

