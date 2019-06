Criminali, lotte tra fratelli, amori scellerati. Un'opera gotica, come una Gomorra ante-litteram il dramma dei Masnadieri di Giuseppe Verdi che da stasera è in cartellone alla Scala, diretta da Michele Mariotti. L'opera, andata in scena per la prima volta a Londra nel 1847, torna al Piermarini dopo una lunga assenza: mancava infatti dal 1978. È una delle opere meno rappresentate del musicista per le difficoltà che comporta, ma che regala una musica che è «pura energia» come l'ha definita il regista David McVicar.

Opera complicata, dunque: le principali difficoltà dei Masnadieri derivano dal libretto - ripreso dal dramma di Schiller di Raeuben - che presenta delle oggettive incongruenze a partire dalla fine, in cui Carlo uccide la sua amata Amalia, che giura di amarlo anche se è un criminale, perché non vuole trascinarla nel disonore. «Ho cercato di contestualizzarlo, di inserirlo in un contesto per far emergere quello che ancora vale la pena di mettere in scena», ha detto McVicar.

Protagonisti: il tenore Fabio Sartori è il masnadiero Carlo, Massimo Cavalletti è il fratello Francesco, il basso Michele Pertusi è il padre Massimiliano, Amalia è il soprano Lisette Oropesa. (P.Pas.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

