Cresciuta del 30% la distribuzione di cibo alla Caritas

Gli effetti sulle famiglie dell'emergenza coronavirus si toccano già con mano negli Empori della solidarietà per i poveri della Caritas nella Diocesi di Milano: la distribuzione dei generi alimentari, gratuita, è aumentata del 30 percento nella settimana che si è appena conclusa.

Negli otto negozi (tre in città e cinque in provincia) le famiglie hanno chiesto soprattutto pasta, conserve, cibo in scatola fra cui verdure e scatolame in genere, alimenti per poter cucinare in casa in tempi lunghi. La crescita dei consumi è stata determinata - questa la valutazione della Diocesi - dalla riduzione dei servizi (ad esempio, la chiusura delle mense scolastiche) ma anche da un generale ulteriore impoverimento delle famiglie in termini di riduzione dei lavori o lavoretti temporanei o precari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

