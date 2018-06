Cremona, la notte è tech

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiRealtà virtuale, videoinstallazioni cibernetiche e robot musicisti: a Cremona per un viaggio nel futuro lungo una notte. Nella città del Torrazzo, domani torna la Tec-Night, interamente dedicata alla tecnologia e alle sue infinite applicazioni.L'appuntamento è dalle 18, con oltre 20 appuntamenti - tutti gratuiti - tra le vie e le piazze del centro storico. Armati di visori si cammina ad esempio sull'orlo di un precipizio oppure ci si ritrova all'interno della Domus del Ninfeo, nella Cremona d'epoca romana (Galleria 25 Aprile), ma ci sono anche performance di light painting e tanta musica ultra tecnologica. Come l'omaggio a Mina per i 60 anni di carriera (cortile Federico II) con la voce della Tigre di Cremona che risuona accompagnata da un coro di luce costituito da 36 colonne luminose che si accende e si spegne e cambia colore seguendo l'esecuzione di due brani. E, ancora, il concerto sinfonico olografico del maestro Federico Longo (Piazza del Comune), la performance del pianista-robot TeoTronico (via Gramsci), fino ad arrivare al sound degli idrofoni, paticolarissimi strumenti che fanno risuonare l'acqua attraverso la luce (Loggia dei Militi) oppure al live di una band di mattoncini, i musicisti-Lego, che eseguirà brani ispirati a Kraftwerk, Depeche Mode e Daft Punk (Largo Boccaccio).Immancabile poi la silent disco, in piazza Pace, con dj set e mille cuffie wi-fi distribuite al pubblico per ballare. Ma alla Tec-Night si può, ad esempio, diventare anche star di un impro-movie girato in presa diretta (in Largo Boccaccio). Guidati da un team di film-makers, i visitatori sono proiettati dentro a un film con visione, anche per gli spettatori, in tempo reale.La manifestazione coincide inoltre con l'avvio del nuovo polo Smart & Green, hub di ricerca per tecnologie smart e sostenibilità.riproduzione riservata ®