Crawford: «Olimpia, il mio sogno si è avverato»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nuovo innesto in casa Olimpia. Con un comunicato ufficiale, la società biancorossa ha annunciato di aver messo sotto contratto, fino al termine della stagione in corso, il 29enne Andrew Crawford. Nativo dell'Illinois, di ruolo ala piccola, proviene dalla squadra turca del Gaziantep dove viaggiava a circa 13 punti di media a partita: «Sono estremamente entusiasta dell'opportunità di giocare e Milano. È una squadra con grande storia, reputazione e tanto seguito in una delle migliori città del mondo. Il mio intento è venire, lavorare duro e dare tutto quello che ho per aiutare la squadra», le sue prime parole.

Già noto al basket italiano (ha militato a Cremona dove ha vinto una Coppa Italia da MVP), Andrew Crawford, figlio di un famoso arbitro Nba, è un ulteriore tassello scelto dal presidente-allenatore Ettore Messina per migliorare il roster in vista delle prossime decisive gare di Eurolega e, soprattutto, per tamponare la situazione infortunati.

Diversi i giocatori attualmente ai box, in particolare Brooks e Moraschini. La presentazione ufficiale è in programma oggi, alle 14,30, nella sede dell'Olimpia.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

