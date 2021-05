Cracco, Chanel e Damiani in corsa per la Galleria

Carlo Cracco, Chanel e Damiani vogliono il bis. Tre nomi di grido hanno presentato l'offerta per il bando lanciato dal Comune per l'affitto di cinque storici spazi in Galleria Vittorio Emanuele.

In tutto sono cinque gli operatori che hanno presentato offerte al bando e ora la gara passerà alla fase successiva con l'esame delle offerte economiche. Cracco punta al raddoppio: già presente con il suo ristorante, corre per il lotto di 276 metri quadrati al secondo piano di via Silvio Pellico 2, ma anche lo spazio lasciato libero dal ristorante Pavarotti ai piani alti della Galleria. Già in Galleria anche Damiani che ha presentato un'opperta per gli stessi locali e per l'ex Diurno Cobianchi, l'antico salone sotto alla Galleria e che fa gola anche a Chanel, anch'esso già cvon vetrina nel salotto buono. Unica offerta per la Sala dell'Orologio da Terrazza Duomo 21. Per i locali di piazza Duomo 19-21 di circa mille metri quadrati è invece la Mi-Room s.r.l. ad aver partecipato alla gara. «Torna l'interesse per la Galleria ed è un ottimo segnale per Milano», ha detto l'assessore al Demanio, Roberto Tasca. «È segnale di un clima di fiducia nel futuro, a partire dal salotto dei milanesi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA