CRAC DEL GESTORE

Bebè card sospesa per il crac della società di gestione. È momentaneamente sospeso il servizio Bebè Card del Comune (contributo mensile rivolto alle neo mamme residenti a Milano), a causa del fallimento della società che lo gestisce. Lo rende noto Palazzo Marino sul suo sito internet. «Il 28 febbraio», si legge nell'avviso sul sito «la società Welfare Company, gestore del servizio Bebè card per il Comune è stata dichiarata fallita dal tribunale di Genova». Il Comune «ha appena appreso la notizia e si adopererà immediatamente per ridurre i disagi per utenti ed esercenti, cercando una soluzione alternativa per la gestione del servizio che rimarrà momentaneamente sospeso. I beneficiari verranno contattati e avvisati dell'interruzione e, nel frattempo, si procederà, come annunciato alcune settimane fa, alla revisione del progetto complessivo di sostegno alla genitorialità». (G.Pos.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA