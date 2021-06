CR7, voglia di Real Madrid o Psg e la Juve strizza l'occhio a Icardi

Timothy Ormezzano

Finito il valzer delle panchine, inizia il gran ballo dei bomber. Con possibili triangolazioni tra Torino, Parigi e Madrid. Non bastano le rassicurazioni di Georgina: Ronaldo? Resta, aveva recentemente detto Lady CR7. Il futuro del suo compagno è un rebus. E la soluzione condizionerà il mercato juventino. Di fatto decide lui, Cristiano, se rimanere a Torino per l'ultima stagione da 31 milioni netti di stipendio. Il rischio di un'esclusione dalla Champions dei club ribelli della Superlega turba Ronaldo, che non si vede su un altro palcoscenico. Quel palcoscenico che potrebbe garantirgli il Psg, nel caso in cui dovesse cedere Mbappé al Real Madrid. Alla Casa Blanca vogliono infatti regalare ad Ancelotti il fenomeno francese. In questo caso si libererebbe un posto nell'attacco del Psg e quella maglia numero 7 che per l'uomo-brand Ronaldo è essenziale. I contatti tra l'agente Mendes e il ds parigino Leonardo sono frequenti. CR7 è il primo calciatore ad aver vinto tutto in Inghilterra, Spagna e Italia: l'idea di allargare il suo dominio statistico alla Francia non gli dispiacerebbe.

L'alternativa? Due, entrambe romantiche: un ritorno al Manchester United oppure allo stesso Real del suo ex tecnico Ancelotti, nel caso in cui l'assalto a Mbappé dovesse fallire.

Quanto alle alternative bianconere a CR7, torna caldo il nome di Icardi, che potrebbe fare il percorso inverso da Parigi a Torino. Scambio fattibile, visto che Maurito pesa nel bilancio del Psg per 40 milioni mentre l'ultimo anno di ammortamento di Cristiano nei conti juventini vale 29 milioni. Icardi e Dybala andrebbero a formare un tandem argentino, con Morata di scorta: Del mio futuro non so niente, ma sono tranquillo, ha detto lo spagnolo che resterà un altro anno in prestito dall'Atletico alla Juve.

Gli altri profili graditi alla Continassa? Si complica la rentrée di Kean, ora che il Psg pensa di rinnovare il prestito dall'Everton o di acquistarlo a titolo definitivo. Piace molto Milik, che può liberarsi dal Marsiglia pagando appena 12 milioni di clausola rescissoria. Più costosa l'opzione Vlahovic: la Fiorentina prova a blindarlo con una clausola da 80 milioni, mentre l'agente dell'attaccante non vuole superare quota 50.

