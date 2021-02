CR7, un fenomeno cinico e Pirlo ora ha chiuso la porta

Timothy Ormezzano

Cristiano Ronaldo crea, Chiellini conserva. Ci sono soprattutto loro due sulla copertina della Juventus reduce da sei vittorie consecutive tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia.

Il fenomeno portoghese, dopo un gennaio sottotono, è tornato decisivo. Ma la vera novità è la solidità ritrovata dalla retroguardia. Nelle ultime sei partite ha subìto soltanto un gol, quello dell'Inter poi sconfitta al Meazza con un 1-2 che indica i bianconeri come grandi favoriti contro i nerazzurri per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia di domani allo Stadium.

C'è una nuova Juve, compatta e quasi imperforabile, che ha chiuso la sua porta a chiave. Lo sa bene la Roma, che sabato ha provato inutilmente a bucare la Signora. Fondamentali i rientri di Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e soprattutto di quel Chiellini alle prese con l'ennesima giovinezza. Difficile rinunciare al numero 3 che a 36 anni e mezzo dimostra di essere ancora il migliore difensore italiano.

La gestione di Chiellini è cambiata: gioca quasi sempre, non riposa quasi mai, come dimostrano le cinque partite disputate delle ultime sette. Con lui in campo, Pirlo ha arretrato la linea difensiva, che ora ha un baricentro basso più allegriano che sarriano.

Se è vero, come ha detto lo stesso Pirlo, che «la migliore difesa vince spesso il tricolore», la Juve formato Fort Knox (18 gol al passivo in 20 partite) ha ottime possibilità di rimontare le milanesi.

Domani però la corsa-scudetto lascia spazio alla Coppa Italia. I bianconeri contro l'Inter cambieranno diverse pedine rispetto al match con la Roma. In campo dal primo minuto Buffon, Demiral, De Ligt, Cuadrado, Bentancur, Kulusevski e forse Bernardeschi. Oggi il test decisivo per Dybala e Ramsey, che nella migliore delle ipotesi andranno in panchina. Il gruppo bianconero sta acquisendo altre pedine di qualità, in grado di ampliare ulteriormente il turnover.

