CR7, sfida infinita con Godin

Timothy Ormezzano

TORINO - Si scrive Inter-Juve, si legge anche Diego Godin-Cristiano Ronaldo. Dal derby di Madrid a quello d'Italia, per gli ex totem di Atletico e Real, attraversando la Champions League e il Mondiale. Ecco l'ennesimo capitolo di una sfida infinita tra la guida carismatica nerazzurra e il leader tecnico bianconero.

La loro storia, che si ripete ormai da dodici lunghe stagioni, è una serie degna di Netflix.

Il primo scontro tra il difensore e l'attaccante è datato 17 settembre 2008, Manchester United-Villarreal 0-0. Un anno dopo il portoghese befferà l'uruguayano segnando in un Real Madrid-Villarreal 2-0 con al suo fianco un certo Higuain. La sfida che entrambi non potranno mai dimenticare è la finale di Champions del 2014 a Lisbona. Apre un gol di Godin, chiude un rigore di Ronaldo allo scadere dei supplementari: Real batte Atletico 4-1.

In quello stesso 2014, in Supercoppa spagnola, CR7 rifila un paio di cazzotti a DG2 sugli sviluppi di un corner. Episodio non sanzionato che provocò molte polemiche.

L'ultimo incrocio ufficiale tra i due risale allo scorso marzo in Champions: gol di Diego all'andata al Wanda, tripletta di Cristiano al ritorno allo Stadium con plateali sberleffi ai tifosi Colchoneros. «All'andata Simeone fece un gesto rivolto al nostro pubblico, non ce l'aveva con la Juve. Ronaldo invece non ha rispettato la gente», l'accusa di Godin.

Con la fascia da capitano al braccio, i due si affrontano anche agli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, quando l'Uruguay di Godin supera (2-1) ed eliminato il Portogallo di Cristiano. Il bilancio dei loro 31 scontri frontali? In grande equilibrio: 11 successi di Ronaldo, 10 pareggi e 10 successi di Godin, che vincendo il derby d'Italia porterebbe lo score in perfetto equilibrio. L'interista non potrà permettersi distrazioni o passi falsi, come quello che mercoledì a Barcellona è costato il gol-partita di Suarez. «L'aspetto più complicato del marcare Cristiano è quello mentale - così Godin -. Per 90' non puoi mollare un secondo, perché a lui basta un secondo per segnare».

Tra oggi e domani Sarri scioglierà l'unico dubbio della formazione anti-Inter, il ballottaggio tra Higuain e Dybala con il primo favorito per fare coppia con Cristiano Ronaldo. Per il resto ci saranno Szczesny tra i pali, Cuadrado e Alex Sandro esterni, Bonucci e De Ligt centrali, il trio Khedira-Pjanic-Matuidi a centrocampo e il ritorno sulla trequarti di Ramsey. I soliti noti per l'audace colpo al Meazza.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

