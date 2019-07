CR7 rimedia l'autogol di De Ligt Ai rigori (5-4) vincono i bianconeri

Massimo Sarti

MILANO - Questione di deviazioni tra Inter e Juventus nel derby d'Italia dell'Estremo Oriente, disputato in casa nerazzurra (leggasi Nanchino, quartier generale Suning) per l'International Champions Cup, ma vinto dai bianconeri 5-4 dopo i rigori. L'1-1 del 90' è stato infatti siglato dapprima da una carambola nella propria porta di De Ligt (all'esordio da titolare al pari di Rabiot) su colpo di testa di Gagliardini dopo 10' e poi da una punizione di Cristiano Ronaldo sporcata dalla barriera dell'Inter al 68'.

Nella lotteria dal dischetto si è distinta la riserva di lusso Gigi Buffon, che ha parato i penalty di Ranocchia, Longo e Borja Valero (e quasi anche quello di Barella). Per la Juve, dopo gli errori di Rabiot e Bernardeschi, il rigore decisivo è stato quello del turco Demiral, che aveva ottenuto solo in extremis il visto per raggiungere gli altri bianconeri in Cina. Così Maurizio Sarri ha ottenuto la prima soddisfazione stagionale sull'ex juventino Antonio Conte.

Altre deviazioni sono state quelle dal bon ton da parte dei tifosi locali di Inter e Juve. Scaramucce, qualche tafferuglio (fuori dallo stadio sono volate alcune bottiglie) e molti sfottò all'italiana tra le due fazioni. «Rubare è nel Dna della Juve», recitava uno striscione mostrato dai fan nerazzurri di Nanchino. Ovviamente in cinese...

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA