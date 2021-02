CR7 rilancia: oggi i 36 anni, domani vuole i 3 punti

Timothy Ormezzano

Trentasei candeline oggi, tre punti domani. Cristiano Ronaldo vuole festeggiare il suo compleanno con un'altra vittoria pesante. Ritrovato il gusto (momentaneamente) perduto del gol, non ha la minima voglia di fermarsi. Dopo la doppietta che ha steso l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia spera di ripetersi domani (ore 18) allo Stadium contro quella Roma che all'andata (2-2) aveva impallinato con un'altra doppietta.

CR7 ha fretta di segnare quelle 5 reti che gli permetterebbero di raggiungere a quota 767 un certo Pelè. Ci vorranno più tempo e più gol invece per dare l'assalto al primato di Sivori, il più veloce a segnare 100 gol in bianconero (124 partite). Il fenomeno portoghese è a quota 87 reti in 112 gare: se terrà il passo di questa stagione, la migliore da quando è alla Juve, limpresa di realizzare 13 reti in 12 partite sarà possibile.

Cristiano pensa ai record, sì, ma pensa anche alla squadra. Lo ha dimostrato martedì, nel finale del match contro l'Inter, incitando i compagni dalla panchina dopo la sostituzione mal digerita ma accettata. Insomma, c'è un Ronaldo più coinvolto dalla causa bianconera. Tanto che il club starebbe pensando alla possibilità di prolungare fino al 2023 il suo faraonico contratto da 31 milioni annui in scadenza nel 2022, spalmando così l'investimento iniziale su cinque anni anziché quattro.

A proposito di rinnovi, presto ripartirà la telenovela legata all'accordo in scadenza nel 2022 con Dybala. C'è distanza tra domanda e offerta, ma la Juve difficilmente migliorerà la sua proposta economica giudicata congrua, secondo il presidente Agnelli da top 20 in Europa. Intanto il rientro della Joya slitta rispetto ai piani iniziali. Ieri l'argentino ha svolto una seduta di lavoro personalizzato con l'altro acciaccato Ramsey. Quasi impossibile un recupero dell'argentino per la Roma, Pirlo si accontenterebbe di riaverlo almeno per la Champions. Domani al fianco di Ronaldo tornerà Morata, ma rispetto all'ultima uscita ritroveranno posto nell'undici titolare anche Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur e Chiesa.

