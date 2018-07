CR7, pace fatta col fisco spagnolo con 18,8 miloni niente carcere

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Accordo tra Cristiano Ronaldo e l'Agenzia Statale di Amministrazione tributaria della Spagna. CR7 pagherà una multa di 18,8 milioni di euro e la condanna a due anni di reclusione. Ma il fuoriclasse apprena approdato dal Real alla Juve non andrà in carcere, però dovrà dichiararsi colpevole dei quattro reati fiscali di cui è accusato.È un epilogo a cui CR7 non avrebbe voluto arrivare, visto che si è sempre dichiarato innocente, ma che ha dovuto alla fine accettare per evitare il rischio di un estenuante e delicatissimo procedimento. Comunque sia, l'accordo è stato trovato tra l'Agenzia delle Entrate spagnola è gli avvocati del fuoriclasse portoghese. Le quattro frodi contestate all'ex Real sarebbero state commesse tra il 2011 e il 2014: il totale delle somme sottratte al fisco ammonta a 14,7 milioni di euro.L'intesa raggiunta prevede che Cristiano restituisca un cifra più contenuta (5,7 milioni), alla quale vanno però aggiunti gli interessi maturati: da qui la sanzione per un totale di 18,8 milioni. Se Ronaldo può finalmente archiviare il contenzioso con il fisco spagnolo, c'è un altro ex del Real Madrid che rischia: è James Rodriguez, ora al Bayern Monaco. Secondo la ricostruzione di El Mundo, il colombiano è accusato di non avere pagato tasse per 11,65 milioni di euro durante il periodo di lavoro in Spagna.