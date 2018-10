CR7 non è distratto dalla bufera fuori campo

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Nuova puntata del caso-Ronaldo. Il settimanale Der Spiegel ha pubblicato i documenti dell'accordo segreto firmato da CR7 e Kathryn Mayorga nel 2010, secondo i quali la ragazza americana, dietro al pagamento di 375 mila dollari, si sarebbe impegnata a mantenere il silenzio su quanto accaduto nel giugno del 2009. L'intesa prevedeva anche la consegna del test Hiv del fuoriclasse portoghese, che aveva definito il loro rapporto sessuale come «brusco, frettoloso e sbrigativo».Piuttosto assurda invece la polemica che ieri ha coinvolto la compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez, accusata di sessismo per aver scritto su Instagram che il secondogenito di Griezmann controllerà «i futuri amori della sorellina Mia».Nonostante tutto, Cristiano continua a trascinare la Juve verso nuovi orizzonti di gloria. Sabato a Udine è arrivata la sua rete più bella (insieme alla seconda rifilata al Sassuolo), con uno schiaffo al pallone e a chi lo voleva alle corde. Allegri riavrà Ronaldo da mercoledì alla Continassa, dove mancheranno 13 nazionali.È il caso anche dell'altro portoghese Cancelo, che con 17 dribbling riusciti in 561' di gioco, è il migliore del campionato, nonché il primo difensore per occasioni create (14). Alla Dacia Arena, oltre a offrire a Bentancur l'assist per l'1-0, Cancelo è risultato il giocatore che ha toccato più palloni (109, con il 90% di passaggi completati), nemmeno fosse un regista.Confermate intanto le indiscrezioni che vogliono Zinedine Zidane in pole per il dopo-Allegri: «Non penso che Zizou si stia preparando per allenare in Premier League. Ne ho parlato con lui, non è attratto - così il suo storico agente Alain Migliaccio -. La Juventus? È possibile, può essere sedotto da un club che porta nel cuore».