CR7 mette nel mirino la Roma

Timothy Ormezzano

TORINO - Il 2020 bianconero è iniziato con un'ottima notizia: la Juve è sempre più sarriana e ronaldesca. La vittoria in carrozza sul Cagliari ha consegnato il CR7 più in forma dell'ultimo anno e mezzo. La 56ª tripletta in carriera, la 36ª in campionato (2 in più del rivale Messi), è anche la prima in Serie A. L'altra cosa inedita, oltre alla quinta giornata consecutiva in gol nel nostro campionato, sono certi suoi scatti brucianti nei minuti di recupero. Quando un quasi 35enne dovrebbe avere la lingua penzoloni. Cosa è successo a Cristiano? Semplice, non ha più fastidio al ginocchio, ha sintetizzato Sarri, mandando in archivio quel periodo in cui il fuoriclasse era semplicemente irriconoscibile. Con lui, il Dybala degli ultimi tempi e Douglas Costa al top, nessun traguardo è vietato.

Ma per CR7 è già tempo di mettere nel mirino la Roma, l'unica preda mai impallinata in campionato da quando veste il bianconero. Le formazioni superstiti erano quattro, dopo la sua prima stagione di caccia in Serie A: Bologna e Cagliari sono state punite di recente, mentre il Chievo è retrocesso in Serie B. Non resta che sparare alla Lupa, già colpita da Ronaldo cinque volte in sei incroci di Champions con la maglia di United e Real. Cristiano domenica sera cercherà di prolungare il suo magic moment. Vuole vincere la sfida a distanza con quell'Inter che lunedì ha pubblicamente gufato e con quell'Ibrahimovic che ha spesso sminuito il suo talento. E, intanto, vuole riscattare la sconfitta (ininfluente) subita l'anno scorso contro la Roma in quell'Olimpico che nel 2009 fu il teatro della finale di Champions persa dai suoi Red Devils contro il Barcellona di Messi. A proposito, la Pulce blaugrana è ottavo nello studio del CIES sul valore dei giocatori, con una quotazione di 125 milioni. Sul podio Mbappè (265), Sterling (223) e Salah (175). Soltanto 49° CR7 (80,3), preceduto tra gli altri da Dybala (91) e Zaniolo (86). Uno stimolo in più per alzare ulteriormente i giri del suo motore da fuoriserie.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

