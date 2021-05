CR7, l'ultimo tabù da sfatare: la Coppa Italia

Timothy Ormezzano

La lotta Champions, con le ultimissime speranze bianconere di rimonta, può attendere. Adesso è tempo per il terzo assalto di Cristiano Ronaldo alla Coppa Italia, ovvero al suo ultimo tabù italiano. Al terzo tentativo, il portoghese è diventato il primo calciatore a laurearsi re dei bomber in Premier, Liga e serie A. L'ultima frontiera italiana da valicare per CR7 è dunque rappresentata dalla Coppa Italia, mai vinta nei due assalti precedenti a quello che lui e la Juve tenteranno mercoledì (ore 21) al Mapei Stadium contro l'Atalanta.

Provaci ancora, Cristiano. Due anni fa la missione fallì addirittura ai quarti, contro la stessa Atalanta. L'anno scorso idem in finale contro il Napoli, vittorioso ai rigori. I suoi numeri in Coppa Italia non sono esaltanti: ha segnato un gol ogni 169 minuti (4 reti in 676 minuti), raccogliendo una media di 1,67 punti a partita. Per dire, con i bianconeri in Serie A ha festeggiato ogni 104 minuti e in Champions ogni 145 minuti. Si può fare di più, Atalanta permettendo: i bergamaschi cercheranno di bissare la vittoria ottenuta ad aprile quando, a proposito di tabù, riuscirono a battere la Signora in campionato dopo 20 anni di attesa.

Ronaldo si presenterà con 20 minuti di fatica in meno nelle gambe, quelli che gli ha risparmiato Pirlo sostituendolo nel finale di Juve-Inter. «Per una volta era contento di uscire, dopo la partita l'ho visto sorridente», ha detto il tecnico bresciano. Che in Coppa Italia rilancerà forse Dybala e sicuramente Buffon, al suo ultimo ballo in bianconero. Intanto, Allegri vicino al Real Madrid potrebbe spingere Zidane a Torino. In questo caso, la permanenza di Ronaldo sotto la Mole sarebbe più probabile. Ma serve la Champions.

