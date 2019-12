CR7 e Dybala non bastano, De Sciglio dorme

SZCZESNY 5,5

Deve raccogliere dal fondo della rete tre palloni e potevano anche essere di più. Rientro tutt'altro che felice, il suo.

DE SCIGLIO 5

Si appisola nell'occasione del gol di Luis Alberto. Gara in salita sin dall'inizio. Eccessivamente nervoso (10' st Cuadrado 5,5: spinge ma evapora in pochi minuti).

DEMIRAL 5,5

Ancora titolare, continua a fidarsi troppo della sua esuberanza fisica. Vuole spaccare tutto come fosse Hulk ma non ha ancora nessun tipo di controllo su sé stesso.

BONUCCI 6

Con l'esperienza da navigato guerriero, riesce a cavarsela in un paio di occasioni complicate. Sfiora il gol del possibile 2-2. L'ultimo a cadere da parte bianconera.

ALEX SANDRO 5

Ha la museruola e non azzanna come potrebbe e dovrebbe, soprattutto in fase offensiva. In difesa va fuori giri più del consentito.

BENTANCUR 5

Finché ha aria nei polmoni, non si risparmia. Vuole strafare e termina anzitempo la partita. Poco lucido nei momenti chiave. Si fa pure cacciare in pienissimo rex

PJANIC 5,5

Da uno della sua levatura, ci si attende sempre una visione ai raggi X. Va ad intermittenza, il navigatore che ha nel cervello, in Arabia Saudita, non prende in maniera continuativa.

MATUIDI 5

A volte sembra Willy il Coyote con Beep Beep: non prende mai Luis Alberto, se non con le cattive. Il giallo iniziale lo condiziona (31' st Douglas Costa 5: cincischia e non porta benefici alla causa della Signora).

DYBALA 6,5

Re Mida, trasforma in oro tutto ciò che tocca. Le prova tutte per sfornare altre pepite d'oro. Si consola con il titolo di capocannoniere assoluto della competizione (4 gol).

HIGUAIN 5

Dei tre assi, è quello che fa più lavoro sporco. Troppi battibecchi con l'arbitro, fatica a trovare il pertugio giusto per indossare i panni che più adora, quelli del bomber implacabile. Non pervenuto (21' st Ramsey 5: impalpabile).

CRISTIANO RONALDO 6

Nel momento di maggior difficoltà della Vecchia Signora, il marziano prova a caricarsi tutti sulle spalle. Giocate importanti e anche spettacolari. Il solito CR7 ma non basta.

SARRI 5

Altra sventola in pieno volto dal collega Inzaghi. La scelta del tridente non lo salva. La difesa fa acqua da tutte le parti. Scrive tanto sul taccuino, non risolve nulla.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

