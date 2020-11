CR7 da record mondiale

Timothy Ormezzano

La Juve di Pirlo esalta Cristiano Ronaldo. E viceversa. I bianconeri volano sulle ali di CR7, a segno (8 volte) in tutte le sue prime cinque presenze in campionato. Il suo primato personale è ancora molto lontano: nel 2014-15, al Real Madrid, festeggiò (ben 20 volte) per undici giornate consecutive. Numeri extralarge.

È il quarto miglior marcatore di tutti i tempi con 748 gol: Pelè e Romario sono sempre più vicini, poi Cristiano darà l'assalto alla leggenda ceca Josef Bican (805 reti). Nel 2020 nessuno al mondo ha segnato più di lui in campionato (29 reti). «Cristiano è un esempio. Un mio consiglio? Se continua a fare due reti a partita c'è poco da dire...». L'auspicio è che si sblocchi anche in Champions League. E in questo senso il malleabile Ferencvaros, atteso domani (ore 21) allo Stadium, sembra l'avversario migliore per la premiata ditta Ronaldo-Morata, che ha fatturato il 70% dei gol stagionali bianconeri.

Se CR7 è una certezza, c'è un'altra sigla che rappresenta una bellissima novità. La vecchia BBC ha infatti lasciato il posto alla retroguardia in 3D: De Ligt, Demiral, Danilo.

Il trio interpreta al meglio l'idea di calcio di Pirlo: linea alta, difesa uno contro uno, riconquista immediata e ruoli variabili. Con Chiellini e Bonucci ai box, il ritorno di De Ligt è manna dal cielo: «Abbiamo una mentalità diversa rispetto all'anno scorso - afferma l'olandese -, con Pirlo giochiamo in un modo più moderno e difendiamo uno contro uno. Siamo al 70%, tra poco raggiungeremo il 100%».

Serve la controprova contro avversari più solidi, certo, ma la Juventus targata Pirlo sta svoltando. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA