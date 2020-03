CR7 a Madeira al capezzale della madre

TORINO - Ore di comprensibile apprensione, per Cristiano Ronaldo. Sua madre, Dolores Aveiro, 65 anni, ieri ha subito un ictus ed è stata ricoverata all'ospedale di Funchal, a Madeira. Il fuoriclasse bianconero è immediatamente volato in Portogallo con il suo aereo personale per sincerarsi delle condizioni della madre.

Secondo i media portoghesi, la signora Dolores Aveiro è cosciente e in condizioni stabili, ma la situazione andrà monitorata attentamente. In serata il tweet di CR7: «Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia madre. Adesso lei è stabile ed è ricoverata in ospedale. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare i medici che si sono presi cura di lei e chiedere gentilmente privacy in questo momento».

Se il Milan in Coppa Italia avrebbe dovuto fare a meno di Ibrahimovic (squalificato come Theo Hernandez e Castillejo), la Juventus con ogni probabilità non avrebbe potuto fare affidamento su CR7: «Cristiano quando torna dal Portogallo, se vorrà, dirà quali problematiche sta affrontando in questo momento - ha detto ieri Maurizio Sarri in conferenza -. La disponibilità di Cristiano dipende unicamente dalla risoluzione del suo problema. Senza di lui la Juve deve inventarsi qualcosa di diverso, perché in tutto il mondo non esiste un giocatore che possa sostituirlo».(T.Orm.)

