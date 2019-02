Cozzi, il cold case verso la sentenza

«Non ho ucciso Alfredo». È uno dei passaggi di una lettera scritta dall'ex conduttore tv Alessandro Cozzi, a processo davanti alla Corte d'Assise d'appello per l'omicidio nel 1998 dell'imprenditore Alfredo Cappelletti, per il quale è stato già condannato all'ergastolo in primo grado, nel 2017.

Ieri, al termine della requisitoria, il sostituto pg Maria Grazia Omboni ha chiesto di confermare la condanna all'ergastolo. Cozzi sta scontando anche 14 anni di carcere per aver ucciso, come aveva confessato lui stesso, Ettore Vitiello, titolare di un'agenzia di lavoro nel Milanese, nel 2010. Nella lettera dell'imputato, che è stata letta dal presidente della Corte, Cozzi ha nuovamente ammesso l'assassinio di Vitiello, ma ha negato di avere assassinato l'imprenditore. «Eravamo molto legati - ha scritto Cozzi - perché entrambi condividevamo la fede cristiana». L'udienza è stata aggiornata al prossimo 27 febbraio

Il verdetto dei giudici per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione era arrivato a quasi vent'anni di distanza dall'omicidio dell'imprenditore, ritrovato senza vita con un coltello nel petto nel suo ufficio di via Malpighi, a Milano. Una morte inizialmente archiviata come un suicidio. Era stata, poi, la stessa procura a riaprire il caso, dopo che Cozzi, educatore familiare che anni fa ha condotto in tv la trasmissione Diario di famiglia, aveva confessato l'omicidio di Vitiello, ammazzato con 50 coltellate per un debito nel 2010.

Anche l'omicidio di Cappelletti, stando alle motivazioni della sentenza di primo grado, «non poteva essere stato compiuto da altri che da Cozzi», all'epoca socio dell'imprenditore. Nei giorni precedenti il delitto, Cozzi, scrive la Corte, «aveva cercato di accreditare segnali di particolare malessere della vittima» per orientare le indagini verso il suicidio.

