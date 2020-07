Covid, tornano a crescere i nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Lombardia la serie buona si è arrestata. Dopo due giorni di dati stabili, l'ultimo bollettino della Regione segnala una recrudescenza dei dati: nonostante un numero di tamponi simile a quello del giorno prima (10.727 contro 10.426), i nuovi positivi registrati mercoledì. Tra i nuovi casi, 17 sono debolmente positivi, mentre 23 sono stati individuati grazie ai test sierologici. Torna a crescere anche il dato delle vittime. Ieri hanno perso la vita per Covid dieci persone: il giorno prima erano state cinque, quello precedente tre. I ricoveri in ospedale sono 164 (-13), quelli in terapia intensiva 23 (zero). E dopo il dato record dei guariti di mercoledì - ben 475 pazienti - ieri anche questo dato si è sgonfiato: 96.

Peggiorano nelle ultime 24 ore anche i numeri di Milano e dell'hinterland: in città i nuovi casi sono 13 (il giorno prima erano stati 10), 20 nell'intera provincia (erano 18). Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano +17 casi, a Brescia +5, a Como +4, a Cremona +11, a Lodi +1, a Mantova +4, a Monza +2, a Sondrio +1 e a Varese +4. Nelle ultime 24 ore, nessun nuovo caso si è registrato a Lecco e a Pavia.

