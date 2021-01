Covid, risalgono i positivi e i decessi

Più positivi e più decessi, meno ricoveri e tasso di positività in salita. È la fotografia del Covid ieri in Lombardia. Con 41.677 tamponi effettuati (di cui 31.142 molecolari e 10.535 antigenici), sono 2.603 i nuovi positivi in regione con il tasso di positività al 6,2% in crescita rispetto a mercoledì (5.1%). Diminuiscono i ricoveri sia nelle terapie intensive (-6, 371 in totale) sia negli altri reparti (-36, 3.537). I decessi sono 88 per un totale complessivo di 26.939 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 1.714. Per quanto riguarda le province, sono 712 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 308 a Milano città.

In merito ai vaccini, nuovo fronte di polemica, questa volta fra Regione e Fondazione Gimbe. Secondo il report di quest'ultima, alla Lombardia spetta il record di vaccini anti Covid a personale non sanitario: il 51%. Immediata la reazione della Regione, che specifica invece che a oggi al personale non sanitario è andato solo il 21,1% delle dosi, mentre il 67,2% ai sanitari e l'11% a ospiti di Rsa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

