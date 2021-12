Covid, la Lombardia supera i 10mila casi

La Lombardia supera i 10mila contagi in un solo giorno (10.569): non accadeva da un anno. Crescono il tasso di positività (5,79%) e i ricoveri: +3 in terapia intensiva e +45 nei reparti ordinari. I decessi sono 21. Cifre di massima allerta, che inducono la Regione ad accelerare la campagna vaccinale.

«Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni» ha reso noto la vicepresidente e assessora regionale al Welfare Letizia Moratti. Ha completato il ciclo vaccinale l'80% degli over 80 e il 55% dei 70enni. Numeri alti anche per le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno raggiunto quota 114.885, il 18% della platea di riferimento, di cui 32.043 già vaccinati (5%).

La macchina vaccinale non si ferma nemmeno il 25 dicembre: «Per la vigilia ci saranno circa 50mila somministrazioni, per Natale quasi 4mila», sottolinea Moratti che ringrazia «lo spirito di straordinario senso civico dei lombardi». E anche «medici, operatori sanitari, infermieri, personale amministrativo, militari, protezione civile e i tantissimi volontari che anche in questi giorni di festa saranno impegnati nei centri vaccinali».



