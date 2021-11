Covid in costante risalita in Lombardia. Aumentano i ricoveri in tutti i reparti, comprese le rianimazioni, e i decessi. «Il ritmo di crescita, sebbene senza una netta impennata, si fa sempre più intenso», secondo gli esperti. Lo dimostrano anche i dati di ieri: a fronte di soli 41.291 tamponi processati (contro i 106.555 di domenica), i nuovi positivi sono 662 (1.431 domenica e 1930 sabato), per un tasso di positività ben oltre l'1%, dell'1,6%; di questi nuovi malati, 196 sono a Milano e provincia (529 il giorno precedente), 82 in città). Aumentano i ricoveri ne reparti normali (+ 20 per un totale di 686) dunque per la prima volta dalla primavera scorsa a un livello di occupazione sopra il 10%; e nelle terapie intensive (+ 4, domenica + 3 per un totale di 61). Sono 11 ancora i decessi (2 domenica e 5 sabato per un totale di 34.291 persone da inizio pandemia).

Da questi numeri le previsioni per cui la Lombardia «potrebbe dover fronteggiare una situazione di stress ai primi di gennaio».(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA