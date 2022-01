Covid in calo, giù le terapie intensive

«Cauto ottimismo». Lo affermano dall'assessorato Welfare regionale dopo aver visto i numeri del virus ieri in Lombardia, in leggero calo. Sono 87 i decessi per Covid e continuano a diminuire i ricoverati nelle intensive, che sono 265 (-2), mentre aumentano di 20 negli altri reparti, dove sono 3416. A fronte di 70.842 tamponi effettuati, sono 8.844 i nuovi positivi (12,4%). Il numero di chiamate al 118 (o meglio all'emergenza urgenza) è sceso dalle 1612 del 3 gennaio alle 886 di ieri ed è ormai sotto le mille al giorno dal 18 gennaio.

Per l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti «il rallentamento è anche frutto della massiccia campagna vaccinale. La Lombardia ha superato il 90% delle adesioni tra la popolazione vaccinabile over 5 anni, che salgono al 97% se si considerano solo gli anziani over 60, e al 94% se invece si considerano gli over 12 escludendo i bambini 5/11 anni». Note dolorose: «In Fiera ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate», ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, venuto in visita a Milano. Con lui Guido Bertolaso, che ha annunciato come a febbraio in regione arriverà il vaccino Novavax (che non si potrà scegliere).



