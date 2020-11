Covid, giù i nuovi casi ma 165 decessi

Meno nuovi casi, seppur con meno tamponi. E la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi che scende al 17%: sabato era 19,9%, venerdì 21,8%). Nella Lombardia zona rossa il plateau del Covid sembra prossimo a imboccare il percorso in discesa. Anche se il dato dei decessi è ancora altissimo: ieri le vittime sono state 165.

Nella regione i nuovi positivi nell'arco di 24 ore sono 5094, in calo rispetto a sabato (erano stati 8853), seppur con il calo domenicale dei tamponi eseguiti (29.800 contro i 44.294 del giorno precedente). Il numero maggiore di nuovi casi è sempre registrato nel Milanese, ma la fotografia degli ultimi dati riflette quella della Lombardia: 2208 casi nella provincia (erano 3232 sabato), 825 dei quali in città (contro i 1144 del giorno prima). Segue la provincia di Monza e Brianza, con 843 nuovi casi, mentre crollano i casi a Varese, 326, a fronte dei quasi 2000 di sabato, quando però erano stati fatti oltre 44mila tamponi. Nella regione sono 13 i nuovi ingressi in terapia intensiva, 77 negli altri reparti. I pazienti guarite o dimesse sono invece 3208.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

