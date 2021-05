Covid giù, chiude reparto dell'ospedale alla Fiera

Il Covid continua a scendere in Lombardia. Con 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di positività in crescita al 3,2% (ieri 2.4%). Calano i ricoveri in terapia intensiva (-11, 371), negli altri reparti (-25, 2.028) e anche i decessi, che sono 13. I nuovi casi sono 158 nella città metropolitana di Milano, di cui 64 a Milano città.

Anche per questo, dopo quasi 200 giorni di attività, l'ospedale in Fiera chiude il primo modulo di cura ad alta intensità, gestito da 7 medici e 19 infermieri dell'équipe dell'Asst dei Sette Laghi. Sono 32 i pazienti ricoverati nel nosocomio, che al massimo ne può ospitare 80. L'ospedale era stato edificato nel 2020. Prima l'annuncio di una capienza di 400 pazienti e poi il ridimensionamento fra le polemiche. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

