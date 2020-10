Covid, è boom di positivi a Milano torna la paura

Giammarco Oberto

Si mette male. Ieri in Lombardia sono risultate positive al coronavirus 1884 persone: il giorno precedente il conto si era fermato a 1080. Ottocento in più in una manciata di ore. E cresce anche il numero delle vittime: ieri sono state 17, contro le sei del giorno prima. Va male anche nel capoluogo, dove ormai l'allerta è massima: uno su otto dei nuovi casi regionali si registra in provincia di Milano. E solo in città sono 504 in 24 ore: martedì il dato era +236.

I dati sono inequivocabili: la curva epidemica è in netta risalita. Così come cresce la percentuale tra casi positivi e tamponi eseguiti: 6,3%. I malati gravi in terapia intensiva crescono di poco, due unità: ora i letti di rianimazione occupati nella regione sono 64. La soglia critica è fissata a 150. Oltre quella soglia la carta della Regione è riaprire l'ospedale in Fiera Milano. È deciso invece l'aumento dei malati non gravi: 99 nelle ultime 24 ore. Ora i ricoverati non in intensiva sono 645. Tra le province con l'impennata più rilevante di nuovi casi, Monza-Brianza registra un preoccupante +150, Varese +110.

Più positivi (certificati da un numero record di tamponi, 29.048 ieri) ma casi meno gravi, spiegano dalla Regione. «Il 92% dei positivi - dice il direttore generale del Welfare Marco Trivelli - manifesta pochi sintomi o addirittura nessuno». I nuovi casi riguardano soprattutto gli under 50: sono il 65 per cento. La maggior parte (701) ha un'età fra i 25 e i 49 anni ma è significativa la presenza di under 18: i minorenni sono 297.

«A fronte di queste evoluzioni - sottolinea Trivelli - insieme ai direttori generali delle Ats della Lombardia, e con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli ospedali privati accreditati, stiamo lavorando per disporre un rapido incremento della disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti Covid». L'allarme cresce. Secondo Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva del Sacco, «se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni, la situazione potrebbe diventare esplosiva». Anche al Pio Albergo Trivulzio, teatro di un'ecatombe nei primi mesi della pandemia, si preparano al peggio: per prevenire focolai è stata disposta la chiusura delle visite ai parenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 05:01

