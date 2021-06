Covid, due vittime in 24 ore

Due morti nelle ultime 24 ore. Si conferma il continuo calo anche «dell'ultimo dato che sarebbe calato», come i virologi ripetono da mesi. Due pazienti uccisi dal Covid in un giorno, dopo le tre vittime di sabato. Il totale dei morti in Lombardia da inizio pandemia è di 33.753.

I positivi nelle ultime 24 ore sono 145 (sabato erano stati 183), e la percentuale dei nuovi casi in rapporto ai tamponi effettuati è dello 0,5%: in leggero aumento rispetto a sabato (0,4%) e venerdì (0,3%). Da segnalare però un aumento dei letti occupati nei reparti Covid ordinari: sei in più in 24 ore (il totale è 408), dopo il -25 registrato nella giornata di sabato. Scendono invece i ricoveri in terapia intensiva, seppure in frenata: -3ieri, contro i -11 di sabato. In leggero aumento i nuovi casi individuati tra Milano e hinterland: + 66 nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

