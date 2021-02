Covid con morti e terapie intensive in risalita in Lombardia, e con la provincia di Brescia la più colpita delle ultime 24 ore nel rapporto positivi-popolazione.

Ieri con 17.871 tamponi i nuovi casi sono stati 1.491, con un rapporto positivi tamponi all'8,3%. Aumentano di 5 unità i ricoverati in terapia intensiva, 391, mentre i non in terapia intensiva sono 3.826 (+85). I morti sono stati 45. Per le province: a Milano sono stati 509 di cui 184 a Milano città, a Bergamo 186, a Brescia, appunto, 427. A Como 18, Cremona: 31, Lecco: 48, Lodi 19; Mantova 34; Monza e Brianza, 109, Pavia 40, a Varese 34, a Sondrio nessuno. «Usciremo da questa situazione solo con una massiva campagna vaccinale. I dati di Brescia sono all'attenzione del Cts nazionale che farà valutazioni a breve. Sono pienamente cosciente che c'è un aumento dei casi», ha detto il sindaco di Brescia Emilio Del Bono che ha riferito di aver già parlato con Fontana.

Intanto, la Bocconi ha deciso di chiudere e mettere in quarantena i 170 ospiti dello studentato Spadolini, uno degli otto pensionati dell'ateneo, dopo alcuni casi positivi. In occasione della partenza del secondo quadrimestre, l'ateneo ha infatti sottoposto a tampone rapido tutti i suoi studenti, a partire appunto da quelli presenti allo Spadolini. Il 4 febbraio la Bocconi è stata la prima università a Milano a ripartire con il secondo semestre, con il 70% delle lezioni effettuate in presenza oltre che online, con circa il 25% degli studenti iscritti che hanno deciso di seguirle in classe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 05:01

