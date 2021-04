Covid, aumentano ancora casi e decessi

Ieri risalita dei casi di Covid e soprattutto aumento dei decessi: in Lombardia la discesa del virus non è ancora iniziata.

Sono 4.483 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (di cui 175 debolmente positivi) mentre 127 persone sono decedute, facendo così salire a 30.862 il totale dei morti dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 58.888 (di cui 40.934 molecolari e 17.954 antigenici) per un totale di 8.228.701 tamponi, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 7,6%. I pazienti guariti/dimessi sono 613.072 (+4.178), di cui 5.901 dimessi e 607.171 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 860 (-3) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.823. Per quanto riguarda le province, tutti i numeri dei nuovi contagi sono in salita. Sono stati 1.085 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 435 a Milano città, 613 a Brescia, 501 a Varese, 458 a Monza e Brianza, 427 a Bergamo, 421 a Como, 205 a Pavia, 203 a Mantova, 168 a Cremona, 154 a Lecco, 74 a Sondrio, 71 a Lodi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

