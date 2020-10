Covid, 3570 positivi e 17 morti

I dati dicono che sono 3.570 i nuovi positivi in Lombardia con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (16,3%). I decessi sono 17 per un totale di 17.252. Crescono sia i ricoverati in terapia intensiva (+11, 242) che quelli negli altri reparti (+133, 2.459). La città metropolitana di Milano è sempre la zona più colpita con 2.023 i nuovi contagiati, di cui 960 a Milano città.

Il virus non molla la presa: i numeri di contagiati e ricoverati stanno crescendo in maniera esponenziale. Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: «A marzo avevamo 12 mila posti letto (occupati, ndr) nelle pneumologie, oggi siamo a 2.300; 1.800 posti letto nelle intensive, oggi siamo a 231. Ci stiamo preparando al fatto che questi numeri continueranno a crescere in maniera significativa per i prossimi 15 giorni».

Martedì 27 Ottobre 2020

