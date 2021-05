Costumi di scena, quadri, spartiti, cimeli. Riapre oggi il Museo Teatrale alla Scala che, dopo sei mesi di chiusura, accoglierà i visitatori nelle sale dove sono custodite le collezioni storiche, ma anche nel Foyer Toscanini nonché nei palchi. Fin dall'ingresso il pubblico potrà ammirare un'installazione fotografica di Giovanni Hänninen che è diventata il simbolo della mostra Va' pensiero. Il mito della Scala tra cronaca e critica, curata da Pier Luigi Pizzi, sul rapporto tra la Scala e la parola scritta letteraria, critica e giornalistica. La mostra è stata inaugurata online a marzo e i suoi temi sono stati approfonditi attraverso i social del Museo con una visita guidata in video e con diversi contributi di alcuni dei più importanti critici musicali, anch'essi disponibili sul sito. I primi 50 visitatori riceveranno in omaggio una copia del catalogo della mostra.

Piazza Scala. Martedì alla domenica dalle 10 alle 18, con l'ultimo ingresso alle 17.30. Nuova formula per le famiglie, che propone l'ingresso di 2 bambini di meno di 12 anni accompagnati da 2 adulti al prezzo speciale di 10 euro. Riprendono anche le visite guidate al Teatro: un'ora per gruppi di non più di 5 persone. (P.Pas.)

