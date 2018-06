Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Costretto all'esilio dopo essere stato deposto dal trono dal fratello, Prospero vive su un'isola deserta con la figlia Miranda, lo spiritello Ariel e il mostro Calibano meditando vendetta. La otterrà, scatenando con le sue arti una tempesta che fa naufragare la nave dei traditori. Misteriosa commedia shakespeariana che ha ispirato variazioni sul tema.La tempesta è il punto di partenza della creazione di Aterballetto, al debutto stasera allo Strehler per il settimo anno di palco milanese della compagnia di Reggio Emilia. La coreografia è di Giuseppe Spota, che l'ha elaborata in stretta collaborazione con Giuliano Sangiorgi, (foto a destra) frontman dei Negramaro, autore delle musiche. La sfida è stata quella di unire la danza alla narrazione teatrale, partendo dall'opera di Shakespeare. Il tentativo di Giuliano Sangiorgi è stata appunto di «cercare la chiave per raccontare una storia per un'ora senza utilizzare parole». E quindi, ha spiegato il musicista, «ho creato un'installazione di musica, dentro cui i corpi diventano essi stessi dialogo. Con Giuseppe Spota c'è stata un'intesa fantastica: ho composto mentre lui e Pasquale Plastino stavano creando la drammaturgia».E ancora: «Non vedo l'ora di vedere la danza», conclude. «Finora ho immaginato un film muto: aspetto di trovare come la mia musica diventerà corpo e movimento». (O.Bat.)