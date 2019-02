Costellazioni. pronti partenzaspazio!. È il viaggio nelle costellazioni di scena allo spazio Pacta Salone, perché lo spazio è infinito, le galassie sono più di cento miliardi e l'Universo è senza fine.

Per trasmettere ai bambini l'emozione di questo mistero arriva domani e domenica la produzione Associazione Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi, creazione di Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio Rossi. Si tratta di uno spettacolo di teatro danza per i bambini dai 4 anni dedicato alla scoperta dell'Universo, un viaggio fantasioso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle. «Grazie alla danza, - spiega il coreografo Giorgio Rossi - per il suo essere naturalmente equilibrio tra materia, spazio e tempo, abbiamo intrapreso un viaggio creativo con al centro l'Universo. Conoscerlo per prenderne esempio significa capire che ogni essere vivente, ogni pianeta, ogni asteroide, ogni singolo elemento seppur piccolissimo fa la sua parte e partecipa al funzionamento dell'intero ingranaggio astrale». A precedere lo spettacolo oggi un incontro al Palentario di corso Venezia con l'archeioastronomo Giulio Magli.

Il 16 e 17 febbraio. Via Dini, 7. Orari diversi - biglietti 24-6 euro. (P.Pas.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA