Costacurta dice sì a Zlatan: « Se è ancora quello di sei anni fa»

Massimo SartiMILANO - Nella prossima giornata la Lega di A promuoverà in tutte le 10 partite la campagna «Un rosso alla violenza», contro la violenza sulle donne. Tra le varie iniziative, giocatori ed arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso e saranno indossate dai capitani fasce dedicate. Madrine, la showgirl Rossella Brescia e il capitano dell'Inter Women Regina Baresi.Ospiti d'onore della presentazione, Franco Baresi, Francesco Toldo e Alessandro Costacurta. Quest'ultimo si è espresso anche sul momento del suo ex Milan, fiaccato da una serie impressionante di infortuni: «Possono capitare queste annate sfortunate. Se una squadra come quella rossonera, che già di per sé è inferiore a 4 o 5 avversarie, perde certi tipi di giocatori, è chiaro che viene penalizzata. Non tutti così possono giocare con le stesse armi».Una prova da superare in più per mister Rino Gattuso, al fianco del quale Billy ha giocato per 8 stagioni nel Diavolo: «Ha già maturato le sue esperienze, questa situazione lo farà crescere ulteriormente». Chiusura sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic: «Aiuterebbe ulteriormente il brand del calcio italiano. Per il Milan personalmente direi di no, rischierebbe di limitare la crescita di alcuni giocatori. Se però tornasse l'Ibra di 6-7 anni fa...».