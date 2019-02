Cosmo, la musica è un frullato

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per tanti, è stato l'album italiano più bello del 2018. Dentro, tante cose. O meglio: tante anime. Tecnologia e canzone d'autore, pop ed elettronica, rime in libertà e introspezione varia.Le tante anime di Cosmo, al secolo Jacopo Bianchi, classe 1982, domani al Forum con l'unica data dal vivo del 2019 del suo Cosmotronic tour, che prende il nome dall'ultimo disco Cosmotronic: accolto appunto come una delle più belle sorprese musicali dell'anno appena trascorso. «La mia musica? Un frullatore», dice lui, che da Ivrea ha scalato le classifiche già con il secondo capitolo della sua discografia, L'ultima festa, cd pubblicato nel 2016. Da allora, un successo. Tanto da guadagnarsi le lodi della critica specializzata e il consenso dei fan. «Non esiste un solo modo di fare musica per me. Faccio scorrere idee, ricerco suoni, lascio che le cose vengano e si mescolino da sole. Mi piace pensare che le mie canzoni siano un'istantanea del mondo di oggi: un attimo, un secondo catturato tra sentimenti e note». Libertà e movimento. Che per la data milanese di domani trasformeranno il Forum in un vero club, con un concerto che prevede anche ospiti a sorpresa, tra cui (per citare i nomi già confermati) MYSS KETA, Splendore ed Enea Pascal di Ivreatronic, il collettivo di deejay e producer nati e cresciuti proprio grazie al successo di Cosmo. Scaletta rinnovata rispetto alle precedenti date del tour e coreografia ad hoc. In pratica, una festa. Per ballare e per diversi al ritmo delle sue canzoni.Il 2 febbraio. Forum, via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 21 40-26.(M.Lev.)