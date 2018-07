Così i trafficanti di rifiuti vendono la plastica tossica

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloGli imprenditori disonesti avevano trovato il sistema per guadagnare sempre, da ogni passaggio della filiera. Soldi dalle aziende a cui offrivano convenienti soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti (con regolare documentazione) e soldi dalle aziende a cui vendevano un finto pvc tossico (ma garantito come a norma di legge) ottenuto dalla triturazione di quel materiale plastico che poi sarebbe diventato oggetti di uso quotidiano come le scarpe per bambini.Ieri i carabinieri della Forestale hanno arrestato 9 amministratori di altrettante società di smaltimento rifiuti al termine di un'indagine iniziata nel 2016 dopo il sequestro di due capannoni a Voghera (Pavia) della Recology e Gibiemme 2000, pieni di rifiuti senza certificazione, in buona parte carta da parati, un prodotto molto difficile da smaltire a causa delle componenti plastiche e chimiche. Oltre ai nove arresti per traffico illecito di rifiuti, creazione di discariche abusive, frode in commercio e falso nelle pubbliche registrazioni, nel provvedimento del gip ci sono anche 12 persone denunciate per reati ambientali.Tra Milano e provincia sono stati sequestrati 9 siti tra impianti e aree destinate al trattamento rifiuti, 12 automezzi e 2,1 milioni di euro. È contestata anche un'estorsione a mano armata all'amministratore di una società di Voghera che ha minacciato con una pistola i dipendenti che chiedevano risposte sui ritardi nel pagamento dello stipendio. Tra gli arrestati c'è l'amministratore della Ri-Maflow, la società di Trezzano sul Naviglio diventata un caso nazionale per la capacità degli operai di riconvertire la fabbrica attraverso l'autogestione.