Cosa vuol dire famiglia? In uno spazio che potrebbe essere la vetrina di un negozio, due attori vestono manichini e raccontano piccole storie. È Famiglie lo spettacolo di scena domenica allo Spazio 89 nell'ambito della rassegna per piccoli spettatori (età consigliata 2-5 anni).

Cos'è una famiglia? Avere una mamma e un papà? Dei figli? Una famiglia deve vivere sotto lo stesso tetto? Gli animali hanno una famiglia? La compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi porta in scena la pièce che con delicatezza e sensibilità suggerisce riflessioni. I due personaggi sono molto diversi fra loro: uno è serio e un po' scontroso, l'altro esuberante e giocherellone. Grazie alla loro bravura e a una regia sapiente, i due attori spiegano, senza parlare ma con una gestualità efficace, quanto sia diversifcato il mondo delle famiglie. Al termine della rappresentazione, grazie alla collaborazione con Coop Lombardia sarà possibile pranzare presso il Cafè del teatro (solo su prenotazione all'indirizzo mail prenotazioni@spazioteatro89.org): primo, secondo, contorno, pane, frutta, acqua e caffè al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini.

Il 12 gennaio. Spazio 89. Via Fratelli Zoia, 89. Ore 11. Biglietti 8 euro.(S. Rom.)

