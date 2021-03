«Cosa mi ha mantenuto calma in questi mesi difficili? Curare l'orto». Alessandra Faiella la sua via di fuga ce l'ha, sul Lago Maggiore, ma da milanese doc non ha pensato ieri, e non pensa certo oggi, di dedicarsi solo alla cura degli ortaggi. I teatri chiusi, la dura lex del lavoro da remoto (insegna comicità), la sua quotidianità da artista e donna di famiglia, infine la sua potente dote ironica, hanno fatto sì che il suo anno ostico fosse comunque creativo. Ne è nato un monologo - dal titolo Smartuorc - che l'attrice (volto celebre di casa Zelig, veterana su Rai3 sin dai tempi di Pippo Chennedy Show) porta questa sera in prima nazionale negli studi di Reklama Tv all'interno del cartellone di Ieri e Oggi Teatro 2.0 Live Streaming (ticket e show al sito www.reklamatv.eu, accesso 10 euro).

Si può anche ridere della pandemia?

«Della pandemia no, non c'è purtroppo nulla su cui ridere. Degli effetti quotidiani che ha portato nelle nostre vite, le piccole nevrosi, gli impicci, i cambi repentini di vita, beh, di questo sì che si può, e si deve, ridere».

E come lo fa?

«Mettendomi al centro di questo palco virtuale armata di una cosa sola: Alexa. Ormai dialoghiamo più con questo assistente vocale che con i nostri simili. Nel racconto non parlo ovviamente solo di smart working, la nuova modalità di lavorare che da temporanea rischia di diventare a tempo indeterminato. C'è spazio per tutti quei riti nei quali ci si è ritrovati tutti: il pane fatto in casa mentre si risponde a una mail, gli sbalzi d'umore dei figli adolescenti reclusi, la scelta degli sfondi di Manhattan per darsi un tono quando vai su Zoom a fare gli aperitivi a distanza».

Siamo cambiati così tanto?

«Sono mutate le relazioni, i ritmi e i tempi, forse non si ritornerà completamente come prima, ma io per natura sono ottimista. Lo sono anche per il lavoro, per il teatro. I vaccini funzioneranno, l'immunità collettiva pure e si tornerà a vivere».

Dove ha vissuto i mesi di domicilio coatto?

«Da qualche tempo vivo sul Lago Maggiore, nella casa che era dei miei nonni. Il primo lockdown lassù è stato una fortuna: lavoravo in giardino, restauravo mobili. Ma resto una milanese imbruttita: mi bastano due minuti in auto a Milano perché mi attacchi al clacson al minimo rallentamento».

Qual è la zona del cuore a Milano?

«Ho vissuto per molto tempo a Città Studi, ma Brera resta quell'angolo di città magico che mi conquista sempre».

Lei insegna: com'è andato il suo smartuorc?

«Ho avuto la mia Dad, eccome. Insegno all'Accademia del Comico, una struttura che forma comici a Milano, Roma e Torino. E poi collaboro col progetto Poliedro sul web: tengo corsi di humor learning e smile speaking, sull'introduzione del sorriso in ambito aziendale. L'ironia e il sorriso possono essere motori di efficienza e influire in modo benefico sul luogo di lavoro».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

