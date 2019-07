Cosa fare intanto che la mamma e il papà sono in coda a fare i documenti e a firmare carte bollate e richieste? Per esempio, guardare un po' di cartoni animati.

L'ufficio immigrazione della Questura di Milano ha aperto al suo interno uno spazio dedicato ai bambini. L'idea è stata pensata e realizzata dai poliziotti in servizio nell'ufficio di via Montebello per rendere più piacevole il tempo che i bambini trascorrono negli uffici della Questura, in attesa che genitori e parenti sbrighino le pratiche inerenti le leggi sull'immigrazione. «Nell'angolo di pareti disegnate - si legge nella nota - ci sono una televisione che, ininterrottamente, trasmette i cartoni animati e delle piccole sedie colorate. I più piccoli possono avere così uno spazio accogliente e familiare».

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA