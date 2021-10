Corteo No vax, 5 arresti dopo gli scontri

Sabato un altro corteo dei No Green pass, sempre non autorizzato, si è concluso con scontri fra manifestanti e polizia. Erano in cinquemila partiti da piazza Fontana e diretti in piazzale Loreto. Massima tensione e scontri in viale Monza con 11 persone portate in Questura. E ieri il bilancio finale: cinque persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e verranno processate oggi per direttissima. È la prima volta che a Milano si effettuano arresti. In genere per i cortei No vax e No Green pass le forze dell'ordine si limitano a identificazioni e denunce. E quello di sabato era l'undicesimo dal 24 luglio. Ma questa volta, per cinque di loro, su disposizione del pm di turno Ilaria Perinu, 5 sono scattate le manette. Le indagini sul corteo saranno coordinate da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, nel contesto di una ben più ampia inchiesta che vede i No vax e i No Green pass come stabili antagonisti e tra le loro fila sempre più tentativi di infiltrazioni di militanti nei partiti di destra o di sinistra. Una inchiesta per cui per ogni manifestazione finiscono denunciate e indagate una serie di persone, 41 solo per quella del 25 settembre. I cinque, tutti uomini, sono accusati di resistenza aggravata, e hanno tra i 48 e i 21 anni. Gli altri sei manifestanti portati in Questura sono indagati a piede libero per vari reati tra cui, oltre sempre a resistenza, manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata.



