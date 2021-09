Corteo No Pass, 41 denunce

Simona Romanò

Sono scattate le prime 41 denunce ai No Green pass violenti che hanno partecipato, sabato in centro. Una parata non più tanto pacifica, ma con forti momenti di tensione.

Tre persone, due uomini e una donna, sono accusate di resistenza a pubblico ufficiale e 38 di violenza privata, interruzione di pubblico servizio, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non autorizzata: tutti saranno iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta della Digos e del capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. E, mentre prosegue l'identificazione di altri soggetti, cresce l'allerta per le minacce di alcuni giovani anarchici e dei nuovi leader della protesta No vax (quelli delle scorse parate sono rimasti a casa dopo le diffide del questore Giuseppe Petronzi): «Sabato prossimo i casini li faremo noi. Saremo più attrezzati», avvertono via social. Finora si erano visti nelle retrovie delle parate che da ormai dieci weekend consecutivi paralizzano le strade del centro, le vie dello shopping, i mezzi pubblici; sabato scorso, però, si sono messi alla testa della manifestazione, prendendo il posto di famiglie, giovani coppie e cinquantenni pacifici. Obiettivo: cercare lo scontro con le forze dell'ordine, che poi è avvenuto: in più occasioni sono partiti lanci di bottiglie contro gli agenti e anche di un cartello stradale, oltre a insulti e sputi. A seguire, i tafferugli vicino al Duomo, quando i più riottosi hanno tentato di forzare il cordone della polizia per accedere nella piazza, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra. Gli agenti in tenuta anti-sommossa li ha respinti a fatica. Il bilancio è di una donna ricoverata (una dei denunciati) per lievi contusioni. Questura e prefettura notano come «i toni siano cambiati e il corteo fosse più violento». Qualcosa potrebbe dunque mutare, perché finora la polizia ha evitato azioni di forza, limitandosi al contenimento con gli scudi. Domani se ne parlerà nel Comitato per l'ordine e la sicurezza.



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

