Corteo nero, alta tensione

Giammarco Oberto

C'è pure un profilo Twitter, @SergioRamelli, per chiamare a raccolta l'ultradestra milanese nel nome del militante del Fronte della gioventù aggredito nel 1975 a colpi di chiave inglese in via Paladini da un commando di Avanguardia operaia e morto 49 giorni dopo, il 29 aprile. «Domani a Milano, ore 20 in piazzale Susa in ricordo di Sergio Ramelli» è il cinguettio che sfida apertamente il divieto imposto dal prefetto Renato Saccone ai militanti di Forza Nuova, Casapound e Lealtà e Azione di sfilare in corteo: dagli uffici di corso Monforte è autorizzata solo una cerimonia statica nei pressi di via Paladini, dove il 18enne Ramelli venne aggredito.

Ma i militanti neofascisti tirano dritto e confermano per questa sera la fiaccolata in ricordo di Ramelli per le strade di Città Studi, fino al luogo dell'agguato. Forza Nuova affida la propria decisione a un lungo post su Facebook: «Le prescrizioni al corteo sono tutte frutto di meri pregiudizi e di ricostruzioni fantasiose. Prefetto e questura hanno allineando la propria scelta censoria esclusivamente alle richieste dell'Anpi e dei rappresentanti istituzionali della sinistra milanese». E ribadiscono: «Rimane ferma la nostra volontà di fare il corteo la sera del 29 aprile per commemorare in maniera silenziosa, composta e pacifica (come sempre fatto) i nostri caduti».

Con l'ultradestra in piazza, ha annunciato la proprio mobilitazione anche il collettivo Milano antifascista, antirazzista e solidale: il contro-corteo prevede alle 17 la deposizione in piazzale Dateo (a 300 metri da piazzale Susa) di una corona di fiori in ricordo di Gaetano Amoroso, operaio comunista ucciso a coltellate nel 1976 da militanti di estrema destra; e alle 18,30 - salvo il no in extremis della questura per motivi di ordine pubblico - una manifestazione da piazzale Loreto a viale Romagna, dove si troverebbero gomito a gomito con i neofascisti. In una situazione potenzialmente esplosiva.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA