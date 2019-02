Corteo e festeggiamenti, è l'Anno del Maiale

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia SalemiFesta grande domenica a Chinatown per l'Anno del Maiale. La Cina il 5 febbraio ha celebrato il suo Capodanno (Capodanno lunare o festa della Primavera) ed è entrata appunto nell'Anno del Maiale. La ricorrenza è tra le più sentite dalla comunità milanese e un appuntamento fisso e gioioso anche per tutta la città. La via Paolo Sarpi è addobbata da giorni con le lanterne rosse e domenica sarà il cuore pulsante della classica parata con il dragone. Il ritrovo è fissato per le 14 da piazza Gerusalemme dove i partecipanti in costume sfilano lungo tutta la via salutati da due ali di folla. Per ultimo arriva il dragone che nella mitologia cinese rappresenta un mostro, scacciato grazie alla musica e alle danze.Non solo balli a Chinatown, però. Anche il Quadrilatero con via Montenapoleone in testa, saluta l'Anno del Maiale. Molte boutique infatti sono colorate di rosso, che è il colore della fortuna, per salutare i clienti cinesi. Si va da cucinelli a Bottega Veneta, da Prada a Bulgari, da Dolce&Gabbana a Miu Miu e Zegna. E poi, tra le vie, la mostra fotografica di Liu Bolin, l'artista-performer cinese conosciuto anche come The Invisible Man celebre per mimetizzarsi nelle sue fotografie in maniera sorprendente.