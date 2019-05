Cortei, sabato ad alta tensione

Simona Romanò

Da una parte l'onda verde della Lega che chiude la campagna elettorale delle europee in piazza Duomo con il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Dalla parte opposta quella dei centri sociali, dei movimenti anarchici e gruppi più moderati. Domani sarà un sabato ad alta tensione, tanto che in questura si sta preparando un piano di sicurezza con centinaia di uomini in campo, fra carabinieri e poliziotti. Tutti gli agenti in servizio devono essere a disposizione per evitare disordini. In piazza ci sono due cortei che non si devono incontrare. Il serpentone leghista, formato dai sostenitori provenienti da tutta Italia, arrivati con i bus, partirà alle 15.30 da piazza Oberdan verso San Babila, percorrendo corso Matteotti e terminando in piazza Duomo. Qui, sul palco, ci sarà il leader della Lega, ministro degli Interni Matteo Salvini che ha invitato tutti i colleghi sovranisti (ci saranno, fra gli altri, la francese Marine Le Pen e l'olandese Geert Wilders) «per chiedere una nuova Europa». Il Carroccio ha preparato una coreografia tutta tricolore per celebrare la giornata di festa in una piazza Duomo blindatissima.

Altrettanto blindata la manifestazione anti-Salvini battezzata il Gran Galà del Futuro: il corteo delle associazioni antirazziste e antiomofobe, alle 14, da largo Cairoli, si snoderà lungo la circonvallazione interna; per poi passare davanti la Statale e chiudersi ai Giardini della Guastalla. Il tam tan dei centri sociali corre sul web per riunire il maggior numero di manifestanti. Le proteste prenderanno corpo anche con le balconiadi, ovvero le lenzuola ai balconi con scritte e sberleffi provocatori rivolti al ministro. Una contestazione che potrebbe essere irruente.

Infine l'Anpi, organizza un incontro a Palazzo Marino, Per un'Italia e un'Europa pienamente antifasciste: «In questa delicata fase - spiega il presidente provinciale, Roberto Cenati - chiamiamo i milanesi a riflettere». Niente atti di forza, ma dialogo.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

