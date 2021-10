Cortei contro la carta verde: 2 patteggiamenti

Prime condanne per il corteo No Green pass di sabato 2 ottobre. Un 26enne è stato condannato a 8 mesi, pena sospesa e non menzione, con l'accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Lo ha deciso stamane la giudice Maria Teresa Guadagnino, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Il giovane, incensurato, che si trovava in carcere per via della misura cautelare perché non aveva una residenza fissa, è stato liberato. «Sono atti riconducibili certamente alla resistenza a pubblico ufficiale - le parole del pubblico ministero che si è visto accogliere la richiesta di condanna a 8 mesi di reclusione - e rappresentano nei fatti il superamento di determinati comportamenti urbani che sarebbe stato giusto attendersi». Sempre ieri un altro giovane arrestato lo scorso 2 ottobre e poi finito ai domiciliari, ha patteggiato una condanna a 6 mesi di reclusione. Oggi inizierà il processo per altri due partecipanti del corteo del 2 ottobre.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

