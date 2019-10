Corso Sempione su due ruote

Simona Romanò

La riqualificazione di corso Sempione va anche su due ruote. Più alberi, aiuole, piste ciclabili, marciapiedi extra large e stop alla sosta selvaggia nei parterre alberati per trasformare il viale che porta all'Arco della Pace negli Champs Elysées in chiave milanese. Dopo anni di attesa, con le promesse sempre rinviate di ridisegnare uno dei corsi più famosi di Milano, strappandolo così all'incuria e ai parcheggi stile far west, è arrivato l'ok definitivo: nell'ambito della realizzazione della ciclabile Eurovelo 5 (dal Naviglio Pavese al Milano Innovation District - nell'ex area Expo - passando per piazza Duomo, Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e Molino Dorino), finanziata per lo più con fondi europei, sarà riordinato anche corso Sempione. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli pensa «partire con i lavori dall'estate del 2020». Entro due o tre mesi sarà pronto il progetto esecutivo, stilato da Mm. In particolare, la parte centrale del corso passerà da tre a due corsie per senso di marcia; così si allargheranno i due parterre alberati (i fusti saranno protetti da cordoli) che ospiteranno un percorso ciclabile e uno pedonale larghi in tutto due metri. E le macchine, ora perennemente in sosta selvaggia (tollerata) sul lembo di terra, spariranno. Quindi, saranno disegnati più posteggi regolari per i residenti (da 700 posti si arriverà a 966). Inoltre sarà rivista l'illuminazione e garantita più sicurezza agli incroci. Così corso Sempione non sarà più un vialone urbano ma un gradevole boulevard, dove passeggiare o pedalare. Costi? Un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, per lo più di fondi europei. «Un intervento importante - aveva ribadito Granelli - non solo per il peso dell'investimento ma soprattutto per l'impatto sul quartiere e su Milano».

La riqualificazione comprende anche il lifting di piazza Firenze, la nuova Zona 30 nei controviali di viale Certosa e del collegamento con il piazzale del Cimitero Maggiore sempre all'insegna della velocità soft.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

