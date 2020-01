Corso Plebisciti riapre dopo 4 anni di gimkane

Giovanni Migone

Quattro anni e cinque mesi dopo, corso Plebisciti torna a veder scorrere il traffico.

Era il 23 agosto del 2015 quando i lavori per la M4 interrompevano il traffico tra Dateo e piazza Susa, costringendo gli automobilisti a gimkane tra le regolari vie laterali. Nelle intenzioni del Comune, i lavori avrebbero dovuto concludersi il 31 dicembre 2017. Poi, come per il cantiere di tutta la linea, ci si sono messe le lungaggini burocratiche con Roma e i contenziosi con alcuni operatori per capire chi dovesse pagare lo spostamento dei sottoservizi. Risultato: due anni di ritardi che, sebbene ampiamente annunciati, hanno messo a dura prova abitanti e negozianti, i quali hanno esposto, non sempre in modo pacato, le proprie lamentele all'assessore Granelli. Ed è lo stesso titolare della mobilità cittadina a rispondere oggi: «Tra 3 anni da Dateo si potrà andare a San Babila in 4 minuti o a Linate in 10. Possiamo dire che il sacrificio che tanti hanno affrontato in questi cinque anni sarà ricompensato. Intanto però riapriamo la viabilità, i passaggi pedonali, la ciclabilità e il trasporto pubblico» spiega. Da oggi, infatti, la viabilità del corso riparte in entrambi i sensi di marcia, da viale dei Mille fino a piazzale Susa, tornando così alla situazione pre-M4: via Nullo, per esempio, torna a senso unico come era in origine, mentre in via Ceradini viene ripristinata la viabilità a senso unico in direzione di via Goldoni. In attesa della Blu, ripartono anche i mezzi pubblici di superficie, con la 54 che torna al percorso originario lungo il corso, mentre la 61 verrà mantenuta sull'attuale percorso.

«Oggi lo stato avanzato dei lavori consente un restringimento importante dei cantieri, restituendo spazio ai cittadini e agli esercizi commerciali ha spiegato ancora Granelli. Una buona notizia che rappresenta «un segno tangibile di come si sia entrati nella fase finale della M4».

Il cronoprogramma dei lavori prevede l'apertura del primo tratto tra Linate e Forlanini Fs per l'inizio del 2021, da Forlanini Fs a Dateo a luglio 2022, fino a San Babila a dicembre 2022 e infine l'inaugurazione di tutta la linea, fino a San Cristoforo, nell'estate del 2023.

